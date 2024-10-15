Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в матче Лиги наций

Сборная Украины не смогла обыграть Чехию.

Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу впервые сыграла вничью в Лиге наций 2024/25. В номинально домашнем поединке команда Сергея Реброва не смогла победить Чехию (1:1). На гол Черва, забившего на 18-й минуте, наши футболисты ответили точным ударом Довбика с пенальти на 53 минуте матча.

Лига наций. Группа В1. 4-й тур.

Украина – Чехия – 1:1

Голы: Довбик (53, пенальти) – Черв (18)

Украина: Трубин, Матвиенко, Забарный, Таловеров, Конопля (Тымчик, 80), Степаненко (Калюжный, 64), Мудрик, Шапаренко (Крыськив, 64), Судаков, Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 80)

Чехия: Коварж, Боржил (Змрзлы, 70), Крейчи, Витик, Провод (Гложек, 58), Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц (Кухта, 91), Хоры (Климент, 70), Черны (Лингр, 58)

После поединка с чехами подопечные Сергея Реброва занимают последнюю, четвертую строчку в группе. Сборная Чехии вышла на первую строчку в квартете B1 с семью очками в активе.

Следующий матч сборная Украины сыграет 16 ноября на выезде с Грузией.

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