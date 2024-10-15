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Збірна України зіграла внічию з Чехією у матчі Ліги націй

07:09, 15 жовтня 2024
Збірна України не змогла обіграти Чехію.
Збірна України зіграла внічию з Чехією у матчі Ліги націй
Фото: Reuters
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Збірна України з футболу вперше зіграла внічию у Лізі націй 2024/25. У номінально домашньому поєдинку команда Сергія Реброва не змогла перемогти Чехію (1:1). На гол Черва, який забив на 18-й хвилині, наші футболісти відповіли точним ударом Довбика з пенальті на 53 хвилині матчу.

Ліга націй. Група В1. 4-й тур.

Україна – Чехія – 1:1

 Голи: Довбик (53, пенальті) – Черв (18)

Україна: Трубін, Матвієнко, Забарний, Таловєров, Конопля (Тимчик, 80), Степаненко (Калюжний, 64), Мудрик, Шапаренко (Криськів, 64), Судаков, Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 80)

Чехія: Коварж, Боржил (Змрзли, 70), Крейчи, Вітік, Провод (Гложек, 58), Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц (Кухта, 91), Хори (Клімент, 70), Черни (Лінгр, 58)

Після поєдинку з чехами підопічні Сергія Реброва посідають останню, четверту сходинку у групі. Збірна Чехії вийшла на першу сходинку в квартеті B1 з сімома очками у активі.

Наступний матч збірна України зіграє 16 листопада на виїзді з Грузією.

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