Дональд Трамп обходить Камалу Гарріс серед тих, хто достроково проголосує у «хитких» штатах

Експрезидент США Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед тих, хто достроково проголосує у штатах, які вагаються, пише The Hill.
«Опитування Harvard CAPS/Harris показало, що серед виборців, які заявили, що проголосують раніше в штатах, які вагаються, 48% виступили за Трампа, тоді як 47% підтримали Гарріс. Ще 5% респондентів сказали, що вони зробили інший вибір або ще не голосували»,- пише видання.
Згідно із результатами опитування, загалом у ключових штатах Трамп піднявся на два пункти за останній період.
Проте Гарріс лідирує на вісім пунктів в загальнонаціональному масштабі із підтримкою 51% проти 43%.
Очікується, що 45% виборців у США голосуватимуть достроково, тоді як 50% заявили, що планують проголосувати у день виборів, 5 листопада.
Раніше ми писали, що виборці із «хитких штатів» США віддають перевагу Дональду Трампу у питанні війни в Україні.
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