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У США апеляційний суд зняв екстрену заборону на ставки на президентські вибори

13:36, 15 жовтня 2024
Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами (CFTC) стверджувала, що ставки на вибори були схожі на азартні ігри і ризикували завдати шкоди цілісності демократичного процесу.
У США апеляційний суд зняв екстрену заборону на ставки на президентські вибори
Джерело фото: Getty Images/Hannah Beier
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У Сполучених Штатах Америки мільйони доларів нових ставок робляться на президентські перегони в США після зняття судової заборони на внутрішній беттінг минулого тижня. Про це пише Financial Times. 

Одна з платформ, чия судова перемога у Вашингтоні над регулятором США відкрила ринок, пропонує інституційним інвесторам можливість покласти до 100 мільйонів доларів на Камалу Гарріс або Дональда Трампа за перемогу в листопаді.

Ставки структуровані як бінарні опціони – «все або нічого» вартістю до $1 за контракт, де переможець зберігає собі долар, а той, хто програв, втрачає його. Ціна напередодні події коливається залежно від її передбачуваної ймовірності.

У медіа пишуть, що платформа уже зібрала понад $12 млн за перші кілька днів після зняття заборони.

Тиждень тому апеляційний суд зняв екстрену заборону на ставки на вибори в США, запрошену Комісією з торгівлі товарними фʼючерсами (CFTC). Регулятор стверджував, що ставки на вибори були схожі на азартні ігри і ризикували завдати шкоди цілісності демократичного процесу, проте суд не знайшов доказів шкоди виборам. 

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп обходить Камалу Гарріс серед тих, хто достроково проголосує у «хитких» штатах.

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США вибори Дональд Трамп апеляційні суди Камала Гарріс

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