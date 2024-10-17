Дерзкое ограбление — в Одесской области двое мужчин за день похитили более сотни овец

Животных злоумышленники отогнали на 30 километров и часть продали.

В Одесской области полицейские задержали и сообщили о подозрении двум жителям Болградского района, которые за один день в селах Нижний Куяльник и Белка Березовского района из пастбищ похитили 133 овцы. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Отмечается, что злоумышленники воспользовались временным отсутствием пастухов. Животных сообщники отогнали в 30 километрах и часть продали.

Полицейские установили, что к воровству причастны двое мужчин в возрасте 61 и 18 лет. Старшего разыскали и задержали сразу, скрывавшегося младшего – позже.

Своими действиями правонарушители нанесли потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 550 тысяч гривен. Впрочем, одному мужчине полицейские вернули все 53 овцы, а другому часть, которую изъяли у покупателя. Местонахождение других животных устанавливается.

Старшему подозреваемому суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос об избрании аналогичной меры пресечения парню. За совершенное им обоим грозит до восьми лет лишения свободы

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