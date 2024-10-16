Кабмін затвердив порядок ведення реєстру лобістів, де будуть дані про зустрічі з депутатами і міністрами

Уряд затвердив положення про Реєстр прозорості, куди будуть вносити звіти лобісти.

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Кабмін своєю постановою від 15 жовтня №1175 затвердив положення про Реєстр прозорості. Цей Реєстр створюється відповідно до закону про лобіювання з метою надання безоплатного публічного доступу до інформації про суб’єктів лобіювання та їх звітність. Ведення Реєстру забезпечує Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У Реєстрі будуть зокрема дані про суму коштів, витрачену суб’єктом лобіювання за кожною сферою лобіювання, з переліком предметів лобіювання (у разі, коли лобіювання здійснюється у власних комерційних інтересах суб’єкта лобіювання або в комерційних інтересах бенефіціара без укладення договору лобіювання) в діапазонах від до 100 тис. гривень до понад 10 млн гривень.

Також у публічному Реєстрі має фіксуватися інформація про зустрічі та спілкування з об’єктами лобіювання, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище в розумінні Закону «Про запобігання корупції», під час яких здійснювалося лобіювання.

Нагадаємо, що закон про лобіювання містить наступним чином сформульоване визначення: «об’єкт лобіювання – суб’єкт правотворчої діяльності (крім Українського народу на всеукраїнському референдумі, територіальної громади на місцевому референдумі) та/або суб’єкт правотворчої ініціативи». Тобто, у Реєстрі мають повідомлятися дані про зустрічі з міністрами і депутатами шляхом зазначення таких відомостей про об’єктів лобіювання: прізвище, власне ім’я, по батькові; посада; дата взаємодії; вид взаємодії (зустріч / захід).

Також у Реєстрі будуть дані про розмір здійснених суб’єктом лобіювання внесків на підтримку політичних партій, внесків до виборчих фондів.

Реєстр почне працювати після опублікування Кабміном в газеті «Голос України» відповідного повідомлення. Фінансовими джерелами створення програмно-технічних засобів Реєстру та забезпечення його функціонування є державний бюджет та інші не заборонені законом джерела.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 січня 2025 року в Україні набирає сили закон про лобіювання №3606-IX. Щоправда, під визначення лобіювання не підпадатиме діяльність різноманітних громадських організацій, які фінансуються за рахунок іноземних грантів, та діяльність, пов’язана з реалізацією проектів міжнародної технічної допомоги.

Під час обговорення законопроекту 10337 з громадськими організаціями було вирішено, що не буде вважатися лобіюванням також діяльність в сфері медіа, електронних комунікацій, діяльність політичних партій, діяльність громадських об’єднань, що спрямована на вплив на суб’єктів владних повноважень з метою прийняття або утримання від прийняття такими суб’єктами рішень, замовлення проведення громадської антикорупційної експертизи, діяльність некомерційних професійних організацій тощо – тобто, закон містить досить широкий перелік виключень.

Таким чином, хто буде врешті у цьому Реєстрі – поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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