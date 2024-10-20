В сбитой в Украине ракете КНДР нашли западные компоненты — МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал союзников ужесточить санкции и экспортный контроль.

Фото: МИД

В Украине силы ПВО сбили северокорейскую ракету KN-23/24, которую запустила рф. В ней обнаружили западные компоненты. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что возмущен находкой западных компонентов в северокорейской ракете.

«Это возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, выявила многочисленные недавно производимые компоненты западного производства. путин и Ким до сих пор имеют к ним доступ», – отметил министр.

Андрей Сибига добавил, что Украина призывает союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, а также укрепить украинский воздушный щит.

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