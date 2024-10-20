Тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену рф, не вернули в Украину во время обмена

Работа над возвращением тела журналистки была начата сразу после сообщения о ее смерти.

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, не вернули в рамках состоявшегося 18 октября обмена. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии Суспільному.

«Именно 18 числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по обращению с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют», – отметил Яценко.

По его словам, работа по возвращению тела журналистки была начата сразу после сообщения о ее смерти.

«Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации мы сказать, к сожалению, не можем», – отметил представитель Коордштаба.

В то же время Петр Яценко заметил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы предполагаемого преступления.

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