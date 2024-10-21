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Как часто можно приостанавливать трудовой договор — разъяснение

10:12, 21 октября 2024
Приостанавливать действие трудового договора можно по инициативе одной из сторон сроком не более периода действия военного положения.
Как часто можно приостанавливать трудовой договор — разъяснение
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Приостанавливать действие трудового договора можно по инициативе одной из сторон сроком не более чем период действия военного положения. Об этом разъяснило Министерство экономики в письме от 19 марта 2024 года № 4706-05/20228-07.

После принятия решения об отмене приостановки действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения работодатель должен за 10 календарных дней до возобновления действия договора уведомить работника о необходимости приступить к работе. Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

Так, в связи с приостановлением деяния трудового контракта работник освобождается от обязанности делать работу, определенную трудовым контрактом, а работодатель освобождается от обязанности обеспечивать условия труда, нужные для выполнения работы. Однако трудовые отношения при этом не прекращаются.

Согласно ч. 1 ст. 19 Закона № 504 одному из родителей, имеющих двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновившего ребенка, матери (отца) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отца ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающей их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицу с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (статья 73 КЗоТ).

В период приостановки действия трудового договора работник может воспользоваться отпуском, предусмотренным ст. 19 Закона №504.

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