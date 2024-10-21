Как часто можно приостанавливать трудовой договор — разъяснение

Приостанавливать действие трудового договора можно по инициативе одной из сторон сроком не более периода действия военного положения.

Приостанавливать действие трудового договора можно по инициативе одной из сторон сроком не более чем период действия военного положения. Об этом разъяснило Министерство экономики в письме от 19 марта 2024 года № 4706-05/20228-07.

После принятия решения об отмене приостановки действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения работодатель должен за 10 календарных дней до возобновления действия договора уведомить работника о необходимости приступить к работе. Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

Так, в связи с приостановлением деяния трудового контракта работник освобождается от обязанности делать работу, определенную трудовым контрактом, а работодатель освобождается от обязанности обеспечивать условия труда, нужные для выполнения работы. Однако трудовые отношения при этом не прекращаются.

Согласно ч. 1 ст. 19 Закона № 504 одному из родителей, имеющих двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновившего ребенка, матери (отца) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отца ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающей их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицу с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (статья 73 КЗоТ).

В период приостановки действия трудового договора работник может воспользоваться отпуском, предусмотренным ст. 19 Закона №504.

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