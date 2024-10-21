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Як часто можна призупиняти трудовий договір — роз’яснення

10:12, 21 жовтня 2024
Призупиняти дію трудового договору можна за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану.
Як часто можна призупиняти трудовий договір — роз’яснення
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Призупиняти дію трудового договору можна за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану. Про це роз’яснило Міністерство економіки в листі від 19 березня 2024 року № 4706-05/20228-07.

Після прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Так, у зв'язку з призупиненням дії трудового договору працівник звільняється від обов'язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов'язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. Однак трудові відносини при цьому не припиняються.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону № 504 одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП).

У період призупинення дії трудового договору працівник може скористатися відпусткою, передбаченою ст. 19 Закону № 504.

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