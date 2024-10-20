Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні рф, не повернули в Україну під час обміну

Робота над поверненням тіла журналістки була розпочата відразу після повідомлення про її смерть.

Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, не повернули в межах обміну, що відбувся 18 жовтня. Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі Суспільному.

«Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють», – зазначив Яценко.

За його словами, робота над поверненням тіла журналістки була розпочата відразу після повідомлення про її смерть.

«Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо», – зазначив представник Коордштабу.

Водночас Петро Яценко зауважив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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