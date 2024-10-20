У ракеті КНДР, збитій в Україні, знайшли західні компоненти — МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль.

Фото: МЗС

В Україні сили ППО збили північнокорейську ракету KN-23/24, яку запустила рф. У ній знайшли західні компоненти. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що обурений знахідкою західних компонентів у північнокорейській ракеті.

«Це обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. путін і Кім досі мають до них доступ», – зазначив міністр.

Андрій Сибіга додав, що Україна закликає союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит.

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