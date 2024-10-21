Володимир Зеленський пообіцяв системне, кадрове та процесуальне реагування на зловживання МСЕК

Президент Володимир Зеленський заявив про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів, що були проведені важливі підготовчі наради напередодні засідання РНБО, яке буде присвячене корупційним випадкам, пов'язаним з неналежною діяльністю медико-соціальних експертних комісій. За його словами, виявлено сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК.

"Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК", - сказав Президент у зверненні.

Зеленський сказав, що на порушення буде системне, кадрове й процесуальне реагування.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що чекає від СБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора швидких рішень щодо МСЕК.

Як відомо, Офіс Генерального прокурора призначив службове розслідування після того, як у медіа зʼявилася інформація про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

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