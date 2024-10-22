В ВМС объяснили, почему Крымский мост не уничтожен

Не следует забывать, что есть приоритетность целей и о том, что есть противодействие со стороны врага — спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Керченский мост до сих пор не уничтожен из-за того, что в Вооруженных Силах Украины есть определенные приоритеты, а также из-за действий противника, мешающих выполнению этой цели. Об этом во время телемарафона сказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что подразделения ВМС ВСУ уже неоднократно поражали находившиеся в восточной части Азовского моря объекты.

"Это и Краснодарский край, и Ейск, порт Кавказ… То есть если взять карту, то понятно, что мост в зоне поражения наших систем вооружения. И это ни для кого не секрет, что все эти системы работали даже дальше, чем находится эта незаконная пристройка", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что чисто технически украинские военнослужащие имеют возможность нанести удар по мосту, но "не следует забывать о том, что есть противодействие со стороны врага".

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