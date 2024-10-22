СБУ нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий

По данным СБУ, для укрывательства нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила руководительницу Николаевской областной МСЭК на коррупционных схемах для уклонян.

Как сообщает СБУ, у чиновницы во время обыска обнаружили более 450 тыс. долларов США и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

Большинство изъятых денег и драгоценностей было обнаружено в квартире ее сына – студента медицинского университета, у которого также нашли паспорт рф.

Отмечается, что он оформил гражданство рф в бывшем генконсульстве рф в Одессе до начала полномасштабной войны.

СБУ сообщает, что для укрывательства нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

По информации следствия, с 2015 по 2023 год руководительница медико-социальной экспертизы декларировала только официальные доходы, которые в сумме составили чуть больше 2 миллионов гривен.

Дополнительно было установлено, что в 2023 году она оформляла для себя и своего сына инвалидность 2 группы, чтобы получить государственные льготы и социальные выплаты.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении подозрения чиновнице.

Напомним, что Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

Также мы писали, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что ждет от СБУ, ДБР и Офиса Генпрокурора скорых решений по МСЭК.

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