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Литва не виключає відправку військових інструкторів до України

20:30, 22 жовтня 2024
Радник президента заявив, що Литва готова до обговорення відправки інструкторів в Україну.
Литва не виключає відправку військових інструкторів до України
Джерело фото: LRT
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Старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс заявив про можливість відправки литовських військових інструкторів до України. Про це повідомляє Delfi.

Заява Будріса пролунала на тлі закликів міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса повернутись до обговорення питання відправки іноземних військових до України, зокрема через можливе залучення армії Північної Кореї на боці Росії.

Будріс наголосив, що Литва дотримується кількох ключових принципів у наданні допомоги Україні: робити те, що необхідно зараз і про що просить Україна; діяти в координації з країнами-однодумцями; не виключати жодних опцій.

«У тих самих рамках перебуваємо і зараз. Коли буде необхідність про це говорити (про відправлення військових. – Ред.), це буде обговорюватися. Литва нічого не виключає», – підкреслив радник.

Водночас Будріс зауважив, що питання відправки військових інструкторів не повинно відволікати увагу від більш важливої теми – гарантій безпеки для України.

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