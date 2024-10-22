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Познайомився в соцмережі — у Сумах затримали чоловіка за розбещення 13-річної дівчинки

22:53, 22 жовтня 2024
Підозрюваний познайомився в соцмережі зі школяркою, запропонував їй зустрітися, а після прогулянки хотів розбестити.
Познайомився в соцмережі — у Сумах затримали чоловіка за розбещення 13-річної дівчинки
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У Сумах затримали чоловіка за підозрою у розбещенні 13-річної дівчинки, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, він в соцмережі познайомився зі школяркою. Попри те, що їй лише 13 років, чоловік запропонував зустрітися. Після прогулянки містом він запросив дівчинку до себе в квартиру, де мав намір вчинити стосовно неї розпусні дії.

Запобігли цьому працівники поліції, які затримали чоловіка.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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