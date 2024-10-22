Чоловік продавав бойові гранати, щоб придбати психотропи.

На Хмельниччині судили чоловіка, який продавав бойові гранати, щоб придбати психотропи. Він отримав покарання у вигляді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.

За даними суду, у обвинуваченого вдома були три бойові гранати. При цьому слідству він не розповів, при яких обставинах став їх власником.

Чоловік не мав роботи і вирішив заробити продажем гранат.

У травні 2024 року обвинувачений продав три гранати. Наприклад, за гранату RG-4 TNT 360/80 він отримав 1500 гривень, а за гранату типу «РГО» із запалом «УДЗ» - 3000 гривень.

Частину коштів, отриманих від продажу боєприпасів, чоловік витратив на придбання психотропної речовини «PVP», яку в нього знайшли під час обшуку.

Обвинувачений повністю визнав свою провину (справа №677/1391/24).

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