Мужчина продавал боевые гранаты, чтобы приобрести психотропы.

В Хмельницкой области судили мужчину, который продавал боевые гранаты, чтобы приобрести психотропы. Он получил наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы.

По данным суда, у обвиняемого дома находились три боевых гранаты. При этом следствию он не рассказал, при каких обстоятельствах стал их владельцем.

У мужчины не было работы и решил заработать продажей гранат.

В мае 2024 года обвиняемый продал три гранаты. Например, за гранату RG-4 TNT 360/80 он получил 1500 гривен, а за гранату типа «РГО» со страстью «УДЗ» – 3000 гривен.

Часть средств, вырученных от продажи боеприпасов, мужчина потратил на приобретение психотропного вещества «PVP», которое у него нашли во время обыска.

Обвиняемый полностью признал свою вину (дело №677/1391/24).

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