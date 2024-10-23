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Стало известно, в какие сроки производится описание имущества при возникновении налогового долга

08:30, 23 октября 2024
Имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания.
Стало известно, в какие сроки производится описание имущества при возникновении налогового долга
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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказало, в какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества, на которое распространяется право налогового залога и каков порядок такого описания.

Право налогового залога возникает:

  • в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной налогоплательщиком в налоговой декларации, – со дня, следующего за последним днем ​​указанного срока;
  • в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной контролирующим органом, – со дня возникновения налогового долга;
  • в случае, определенном в п. 100.11 НКУ, – со дня заключения договора о рассрочке, отсрочке денежных обязательств.

Имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания. В акт описания включается ликвидное имущество, которое может быть использовано как источник погашения налогового долга. Описание имущества в налоговый залог осуществляется на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, предъявляемого налогоплательщику, имеющему налоговый долг.

Акт описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, составляется налоговым управляющим в порядке и по форме, утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализация государственной финансовой политики.

Отказ налогоплательщика от заключения акта описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, не освобождает такого налогоплательщика от распространения права налогового залога на описанное имущество. В таком случае описание осуществляется в присутствии не менее двух понятых.

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