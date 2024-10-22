Гоструда объясняет, из чего состоят страховые выплаты

Страховые выплаты представляют собой денежные суммы, которые уполномоченный орган управления выплачивает застрахованному лицу или лицам, имеющим на это право.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, из чего состоят страховые выплаты.

Страховые выплаты – это средства, выплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая. Список обстоятельств и профессиональных заболеваний, при которых наступает страховой случай, определен Кабинетом Министров Украины.

Страховые выплаты состоят из:

страховой выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери потерпевшим профессиональной трудоспособности (далее – ежемесячная страховая выплата);

страховой выплаты в установленных случаях единовременного пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на содержании умершего);

страховой выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

страховых расходов на медицинскую и социальную помощь

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.