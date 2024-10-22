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Гоструда объясняет, из чего состоят страховые выплаты

22:18, 22 октября 2024
Страховые выплаты представляют собой денежные суммы, которые уполномоченный орган управления выплачивает застрахованному лицу или лицам, имеющим на это право.
Гоструда объясняет, из чего состоят страховые выплаты
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, из чего состоят страховые выплаты.

Страховые выплаты – это средства, выплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая. Список обстоятельств и профессиональных заболеваний, при которых наступает страховой случай, определен Кабинетом Министров Украины.

Страховые выплаты состоят из:

  • страховой выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери потерпевшим профессиональной трудоспособности (далее – ежемесячная страховая выплата);
  • страховой выплаты в установленных случаях единовременного пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на содержании умершего);
  • страховой выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
  • страховых расходов на медицинскую и социальную помощь

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