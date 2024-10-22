Практика судів
  1. В Україні

Держпраці пояснює, з чого складаються страхові виплати

22:18, 22 жовтня 2024
Страховими виплатами є грошові суми, які уповноважений орган управління виплачує застрахованій особі чи особам, які мають на це право.
Держпраці пояснює, з чого складаються страхові виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, з чого складаються страхові виплати.

Страхові виплати — це кошти, що виплачуються застрахованим особам у разі настання страхового випадку. Перелік обставин та професійних захворювань, за яких настає страховий випадок, визначено Кабінетом Міністрів України.

Страхові виплати складаються із:

  1. страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі – щомісячна страхова виплата);
  2. страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
  3. страхової виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
  4. страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

Також повідомлялося, у яких випадках страхування є обов’язковим.

А ще писали, які строки зберігання справ про страхові виплати.

Крім цього, пояснювали, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Шмигаль: МСЕК будуть ліквідовані до кінця року, замість них буде європейська модель

Прем'єр також повідомив, що очільник МОЗ вже звільнив керівництво МСЕК та профільного департаменту міністерства.

Були дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я та міністра соціальної політики – Володимир Зеленський про ситуацію з МСЕК

Володимир Зеленський назвав непереконливими доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністерки соцполітики Оксани Жолнович щодо ситуації з МСЕК.

Мінфін: Меморандум з МВФ включає потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, але лише за умови виділення ресурсів для захисту вразливих домогосподарств

Усі оновлення Меморандуму з МВФ розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну – Міністерство фінансів України.

Державна судова адміністрація остаточно програла судовий процес проти Ради суддів України

Верховний Суд вказав, що РСУ не перевищувала своїх повноважень і мала право на звернення із заявою щодо дій або бездіяльності ДСА.

МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, а щодо пенсійних виплат по інвалідності посадовцям проведуть аудит – рішення РНБО

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроектів про ліквідацію МСЕК, а також перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси