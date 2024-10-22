Держпраці пояснює, з чого складаються страхові виплати

Державна служба з питань праці пояснює, з чого складаються страхові виплати.

Страхові виплати — це кошти, що виплачуються застрахованим особам у разі настання страхового випадку. Перелік обставин та професійних захворювань, за яких настає страховий випадок, визначено Кабінетом Міністрів України.

Страхові виплати складаються із:

страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі – щомісячна страхова виплата); страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого); страхової виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності; страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

Також повідомлялося, у яких випадках страхування є обов’язковим.

А ще писали, які строки зберігання справ про страхові виплати.

Крім цього, пояснювали, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

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