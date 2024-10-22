Держпраці пояснює, з чого складаються страхові виплати

Державна служба з питань праці пояснює, з чого складаються страхові виплати.
Страхові виплати — це кошти, що виплачуються застрахованим особам у разі настання страхового випадку. Перелік обставин та професійних захворювань, за яких настає страховий випадок, визначено Кабінетом Міністрів України.
Страхові виплати складаються із:
Нагадаємо, раніше ми писали, які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку.
Також повідомлялося, у яких випадках страхування є обов’язковим.
А ще писали, які строки зберігання справ про страхові виплати.
Крім цього, пояснювали, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
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