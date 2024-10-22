Познакомился в соцсети — в Сумах задержали мужчину за развращение 13-летней девочки

Подозреваемый познакомился в соцсети со школьницей, предложил ей встретиться, а после прогулки хотел развратить.

В Сумах задержан мужчина по подозрению в развращении 13-летней девочки, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, он в соцсети познакомился со школьницей. Несмотря на то, что ей всего 13 лет, мужчина предложил встретиться. После прогулки по городу он пригласил девочку к себе в квартиру, где намеревался совершить по отношению к ней развратные действия.

Предотвратили это сотрудники полиции, которые задержали мужчину.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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