Литва не исключает отправку военных инструкторов в Украину

Советник президента заявил, что Литва готова к обсуждению отправки инструкторов в Украину.

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Старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил о возможности отправки литовских военных инструкторов в Украину. Об этом сообщает Delfi.

Заявление Будриса прозвучало на фоне призывов министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса вернуться к обсуждению вопроса отправки иностранных военных в Украину, в частности из-за возможного привлечения армии Северной Кореи на стороне России.

Будрис отметил, что Литва придерживается нескольких ключевых принципов в оказании помощи Украине: делать то, что необходимо сейчас и о чем просит Украина; действовать в координации со странами-единомышленниками; не исключать никаких опций.

«В тех же рамках находимся и сейчас. Когда будет необходимость об этом говорить (об отправке военных. - Ред.), это будет обсуждаться. Литва ничего не исключает», - подчеркнул советник.

В то же время Будрис отметил, что вопрос отправки военных инструкторов не должен отвлекать внимание от более важной темы - гарантий безопасности для Украины.

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