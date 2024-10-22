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Василий Малюк заявил, что 64 должностных лица МСЭК получили подозрения в совершении преступлений

16:37, 22 октября 2024
Кроме того, по инициативе СБУ отменено 4 106 выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.
Василий Малюк заявил, что 64 должностных лица МСЭК получили подозрения в совершении преступлений
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что в 2024 году по материалам СБУ 64 должностных лица медико-социальных экспертных комиссий получили подозрения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже осуждены. Кроме того, по инициативе украинской спецслужбы отменено 4 106 выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.

Об этом заявил Василий Малюк по итогам заседания СНБО, пишет «Цензор.НЕТ» и «Украинская правда»

«Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в том числе тем, которые вредят обороноспособности страны. В том числе – активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые крайне негативно влияют на мобилизационные процессы. Уже имеем результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям», — подчеркнул Василий Малюк.

Так, среди прочего, СБУ разоблачила и прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», СБУ нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий.

Напомним, что Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

«В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования», - заявили в ОГП.

Там указали, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

В частности, отмечается, что комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Накануне стало известно, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

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СБУ МСЕК

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