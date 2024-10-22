В Киеве будут судить директора Департамента КГГА и оценщиков за убытки бюджета на 330 тысяч гривен

Директора департамента КГГА и двух оценщиков будут судить за мошенническую схему с ремонтом коммунального имущества.

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В Киеве завершено расследование в отношении директора Департамента коммунальной собственности КГГА и двух оценщиков, которых подозревают в организации схемы незаконного возмещения средств за ремонт коммунального помещения. Обвинительные акты уже переданы в суд.

Как сообщили в полиции Киева, в июле этого года следователи Соломенского управления совместно с СБУ и под руководством Соломенской окружной прокуратуры разоблачили преступную схему. Установлено, что Департамент КГГА заключил договор аренды с благотворительным фондом на нежилое помещение, которое планировалось для дальнейшей приватизации. Арендатор провел ремонт, подлежащий компенсации, но оценщики, привлеченные к проверке работ, внесли ложные данные в отчет, что привело к безосновательной выплате из городского бюджета 330 тысяч гривен.

Директора департамента обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а оценщиков - в злоупотреблении полномочиями и подделке документов (ч. 3 ст. 365-2 и ч. 3 ст. 358 УК Украины). Максимальное наказание за эти правонарушения может составлять до восьми лет заключения.

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