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Генеральный прокурор Андрей Костин заявил о своем уходе с должности

17:12, 22 октября 2024
Андрей Костин слагает полномочия Генерального прокурора.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил о своем уходе с должности
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Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что увольняется с должности.

«Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины.

Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. Среди них, политическая ответственность.

Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора» - отметил Андрей Костин.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 22 октября рассказал, что провел заседание СНБО. Оно касалось ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности.

«Были доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу проверок и расследования уголовных правонарушений.

Установлены многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц.

Докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович по поводу шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне.

Отдельно была рассмотрена ситуация в системе органов прокуратуры Украины. Докладывал Генеральный прокурор Андрей Костин.

СНБО определил список решений, которые вернут справедливость. Утвердил их указом.

В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональная.

Поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе соответствующих министерств. Требуются кадровые решения.

Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Автор: Наталья Мамченко

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увольнение Генеральный прокурор Украины

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