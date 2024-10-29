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Комитет Верховной Рады поддержал отставку Андрея Костина с должности Генпрокурора

11:57, 29 октября 2024
За отставку Андрея Костина с должности Генпрокурора проголосовали 14 членов профильного комитета.
Комитет Верховной Рады поддержал отставку Андрея Костина с должности Генпрокурора
Фото: unian.ua
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Как известно, 28 октября Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о согласии на увольнение Президентом Украины Андрея Костина с должности Генерального прокурора.

29 октября правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал отставку Андрея Костина с должности главы Офиса Генерального прокурора. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за отставку Костина с должности генпрокурора проголосовали 14 членов профильного комитета

«Сегодня рассмотрение в зале. Без назначения нового», - сообщил Железняк.

Напомним, 22 октября Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что увольняется с должности.

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ОГП Верховная Рада Украины

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