Комитет Верховной Рады поддержал отставку Андрея Костина с должности Генпрокурора

За отставку Андрея Костина с должности Генпрокурора проголосовали 14 членов профильного комитета.

Фото: unian.ua

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Как известно, 28 октября Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о согласии на увольнение Президентом Украины Андрея Костина с должности Генерального прокурора.

29 октября правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал отставку Андрея Костина с должности главы Офиса Генерального прокурора. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за отставку Костина с должности генпрокурора проголосовали 14 членов профильного комитета

«Сегодня рассмотрение в зале. Без назначения нового», - сообщил Железняк.

Напомним, 22 октября Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что увольняется с должности.

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