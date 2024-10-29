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НААУ осудила законопроект об отмене Хозяйственного кодекса, который подрывает правовую стабильность

12:13, 29 октября 2024
Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины призывает Верховную Раду отклонить проект закона о регулировании предпринимательства.
НААУ осудила законопроект об отмене Хозяйственного кодекса, который подрывает правовую стабильность
Источник фото: НААУ
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Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам хозяйственного права выступил против принятия Верховной Радой проекта Закона № 6013, поданного 9 сентября 2021 года, «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период». Одним из ключевых положений документа является признание Хозяйственного кодекса Украины утратившим силу.

В комитете подчеркивают, что законопроект не имеет надлежащего научного обоснования, не отвечает современным тенденциям развития европейской и украинской науки, а также противоречит Конституции и действующему законодательству Украины. Принятие этого проекта, по их словам, подрывает ожидания общества и бизнеса относительно стабильности правовой системы и не содержит прогноза регуляторного влияния на экономику, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Кроме того, комитет подчеркивает, что принятие закона в предложенной редакции может нарушить стабильность судебной практики, которая формировалась в хозяйственных судах более 20 лет. Хотя комитет признает необходимость обновления хозяйственного законодательства, он выступает за сохранение Хозяйственного кодекса как важного кодифицированного акта. Это, по их мнению, соответствует правовым традициям стран-членов ЕС, тогда как отказ от кодекса может быть расценен международными партнерами как существенное изменение евроинтеграционного курса и несоблюдение условий Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», отмена Хозяйственного кодекса разрушит правовую систему и создаст нестабильность в экономике - АСГСУ обратилась к спикеру и председателям комитетов относительно законопроекта 6013.

Кроме того, Главное юридическое управление парламента перечислило риски законопроекта «непредсказуемых последствий» об отмене Хозяйственного кодекса.

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