Военные КНДР в России — Зеленский и президент Южной Кореи договорились усилить обмен разведданными

Владимир Зеленский заявил, что Украина и Южная Корея обменяются делегациями по координации действий в рамках усиления контактов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем.

Глава государства отметил, что поблагодарил коллегу за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже оказанную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь.

Стороны обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину.

«Вывод один – эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств.

Предоставил собеседнику свежие данные о опрокидывании 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости от зоны боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч», - сказал Зеленский.

Также стороны договорились усилить обмен разведданным и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе наивысшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству совместных партнеров. В рамках этой договоренности, Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий.

Еще Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 по двусторонним соглашениям безопасности в поддержку Украины.

Добавим, делегация из Южной Кореи прибудет в Украину для обсуждения возможного присутствия войск КНДР в россии

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.