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Військові КНДР у рф — Зеленський і президент Південної Кореї домовилися посилити обмін розвідданими

11:55, 29 жовтня 2024
Володимир Зеленський  заявив, що Україна та Південна Корея обміняються делегаціями для координації дій у межах посилення контактів.
Військові КНДР у рф — Зеленський і президент Південної Кореї домовилися посилити обмін розвідданими
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Глава держави зазначив, що подякував колегу за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

Сторони обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну.

«Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав.

Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч», - сказав Зеленський.

Також сторони домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

Ще Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

Додамо, делегація з Південної Кореї прибуде в Україну для обговорення можливої присутності військ КНДР у росії.

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Володимир Зеленський

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