У Дніпрі судитимуть посадовців, які розтратили 10,5 млн грн на закупівлях для потреб військових

Посадовці придбали за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадових осіб одного з департаментів Дніпровської міської ради. Їм інкримінують розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, директор одного із Департаментів міськради організував стійке об’єднання для вчинення злочинів, до складу якого увійшли його підлеглі начальники управлінь та заступник одного з відділів.

Під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей для потреб військових частин, обвинувачені в умовах воєнного стану умисно не забезпечували належне, обґрунтоване, економічне та ефективне використання коштів місцевого бюджету. Закупали обладнання, устаткування та інші необхідні військовим товари за завідомо завищеними цінами, які є вищими за ринкові більш ніж на 30 відсотків.

«Діями обвинувачених завдано державі збитків понад 10,5 млн грн», - заявили у прокуратурі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України додав, що чинні та колишні посадовці придбали за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно.

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