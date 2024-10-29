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У Дніпрі судитимуть посадовців, які розтратили 10,5 млн грн на закупівлях для потреб військових

22:00, 29 жовтня 2024
Посадовці придбали за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно.
У Дніпрі судитимуть посадовців, які розтратили 10,5 млн грн на закупівлях для потреб військових
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадових осіб одного з департаментів Дніпровської міської ради. Їм інкримінують розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, директор одного із Департаментів міськради організував стійке об’єднання для вчинення злочинів, до складу якого увійшли його підлеглі начальники управлінь та заступник одного з відділів.

Під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей для потреб військових частин, обвинувачені в умовах воєнного стану умисно не забезпечували належне, обґрунтоване, економічне та ефективне використання коштів місцевого бюджету. Закупали обладнання, устаткування та інші необхідні військовим товари за завідомо завищеними цінами, які є вищими за ринкові більш ніж на 30 відсотків.

«Діями обвинувачених завдано державі збитків  понад 10,5 млн грн», - заявили у прокуратурі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України додав, що чинні та колишні посадовці придбали за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно.

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прокуратура Національна поліція Дніпро

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