В Днепре будут судить чиновников, растративших 10,5 млн грн на закупках для нужд военных

Чиновники приобрели по завышенным ценам моноочки ночного видения, тепловизоры, генераторы и другое имущество.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении четырех должностных лиц одного из департаментов Днепровского городского совета. Им инкриминируют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, директор одного из Департаментов горсовета организовал устойчивое объединение для совершения преступлений, в состав которого вошли его подчиненные начальники управлений и заместитель одного из отделов.

При закупках товарно-материальных ценностей для нужд воинских частей, обвиняемые в условиях военного положения умышленно не обеспечивали должное, обоснованное, экономическое и эффективное использование средств местного бюджета. Закупали оборудование, оборудование и другие необходимые военные товары по заведомо завышенным ценам, которые выше рыночных более чем на 30 процентов.

«Действиями обвиняемых нанесен государству ущерб более 10,5 млн грн», - заявили в прокуратуре.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины добавил, что действующие и бывшие чиновники приобрели по завышенным ценам моноочки ночного видения, тепловизоры, генераторы и другое имущество.

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