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НААУ засудила законопроект про скасування Господарського кодексу, який підриває правову стабільність

12:13, 29 жовтня 2024
Комітет Національної асоціації адвокатів України закликає Верховну Раду відхилити проект закону про регулювання підприємництва.
НААУ засудила законопроект про скасування Господарського кодексу, який підриває правову стабільність
Джерело фото: НААУ
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Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань господарського права виступив проти ухвалення Верховною Радою проекту Закону № 6013, поданого 9 вересня 2021 року, «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період». Одним із ключових положень документа є визнання Господарського кодексу України таким, що втратив чинність.

У комітеті підкреслюють, що законопроект не має належного наукового обґрунтування, не відповідає сучасним тенденціям розвитку європейської та української науки, а також суперечить Конституції та чинному законодавству України. Прийняття цього проекту, за їхніми словами, підриває очікування суспільства та бізнесу щодо стабільності правової системи і не містить прогнозу регуляторного впливу на економіку, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

Крім того, комітет наголошує, що ухвалення закону в запропонованій редакції може порушити стабільність судової практики, що формувалася в господарських судах понад 20 років. Хоча комітет визнає необхідність оновлення господарського законодавства, він виступає за збереження Господарського кодексу як важливого кодифікованого акта. Це, на їхню думку, відповідає правовим традиціям країн-членів ЄС, тоді як відмова від кодексу може бути розцінена міжнародними партнерами як суттєва зміна євроінтеграційного курсу та недотримання умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», скасування Господарського кодексу зруйнує правову систему та утворить нестабільність в економіці – АСГСУ звернулася до спікера і голів комітетів щодо законопроекту 6013.

Крім того, Головне юридичне управління парламенту перелічило ризики законопроекту «непередбачуваних наслідків» про скасування Господарського кодексу.

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