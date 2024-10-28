«Закон непередбачуваних наслідків»: Головне юридичне управління парламенту перелічило ризики законопроекту про скасування Господарського кодексу

За результатами юридичної експертизи зазначаємо про невідповідність його положень Конституції України, не узгодження із законами та не врахування у положеннях законопроекту юридичних позицій КСУ – вказує ГЮУ ВР.

Джерело фото: Верховна Рада України

У Головному юридичному управлінні Верховної Ради здійснено юридичну експертизу підготовленого Комітетом з питань економічного розвитку до розгляду у другому читанні законопроекту №6013 про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб.

Нагадаємо, цей законопроект передбачає скасування Господарського кодексу.

«За результатами юридичної експертизи зазначаємо про невідповідність його положень Конституції України, не узгодження із законами України та не врахування у положеннях законопроекту юридичних позицій Конституційного Суду України» - вказує ГЮУ ВР.

«Доволі догматично виглядає і відсутність у законопроекті легітимної мети, з якою визнається таким, що втратить чинність Господарський кодекс України, саме який регулює окрему і самостійну сферу суспільних відносин та має предмет правового регулювання, на відміну від пропонованого до розгляду законопроекту.

Положення законопроекту передбачають лише визначення окремих форм юридичних осіб, побічно визначено дефініцію господарської діяльності, перенесено із ГК України окремі норми щодо правового регулювання відносин у сфері господарювання без визначення принципів, методів, способів та засобів такого правового регулювання.

При цьому еквівалентний замінник правового регулювання відносин щодо комерційної і некомерційної діяльності в Україні не надається» - підкреслено у висновку.

На думку ГЮУ ВР, окремі положення законопроекту могли б знайти своє відображення у Цивільному кодексі та ГК у контексті оновлення правового регулювання відносин у сфері господарювання. «Проте у цьому випадку слід враховувати, що скасування єдиного кодифікованого акта, яким врегульовано питання щодо правового господарського (економічного) порядку в Україні, який формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, недоцільно здійснювати шляхом розпорошення лише частини тексту такого кодифікованого акта по окремим частинам інших законодавчих актів» - йдеться у документі.

«Не заперечуючи загалом проти оновлення та вдосконалення правового регулювання, передбаченого ГК України, зауважуємо, що не вбачається доцільним розпорошення норм щодо правового регулювання, зокрема комерційної і некомерційної діяльності у різних законодавчих актах, оскільки такий підхід є неоднозначним з точки зору забезпечення системності законодавства України.

Відповідно, законопроектом передбачено виключно формально-фрагментарне правове регулювання окремих суспільних відносин у сфері господарювання, а відтак, це цілком ймовірно може призвести до того, що це буде закон непередбачуваних наслідків.

Законопроектом передбачено несистемний та незавершений механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері господарювання. Відсутність єдиного нормативного акта, який би встановлював основні засади такого правового регулювання, несе загрозу економічній стабільності та економічній безпеці України, що в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні є неприпустимим» - підкреслено у висновку ГЮУ ВР.

Нижче наводимо висновок Головного юридичного управління.

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