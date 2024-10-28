«Закон непредсказуемых последствий»: Главное юридическое управление парламента перечислило риски законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

По результатам юридической экспертизы указываем на несоответствие его положений Конституции Украины, не согласование с законами и не учет в положениях законопроекта юридических позиций КСУ – указывает ГЮУ ВР.

Источник фото: Верховная Рада Украины

В Главном юридическом управлении Верховной Рады проведена юридическая экспертиза подготовленного Комитетом по вопросам экономического развития к рассмотрению во втором чтении законопроекта №6013 об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц.

Напомним, этот законопроект предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

«По результатам юридической экспертизы указываем на несоответствие его положений Конституции Украины, не согласование с законами Украины и не учет в положениях законопроекта юридических позиций Конституционного Суда Украины» - указывает ГЮУ ВР.

«Довольно догматично выглядит и отсутствие в законопроекте легитимной цели, с которой признается утратившим силу Хозяйственный кодекс Украины, который регулирует отдельную и самостоятельную сферу общественных отношений и имеет предмет правового регулирования, в отличие от предлагаемого к рассмотрению законопроекта.

Положения законопроекта предусматривают только определение отдельных форм юридических лиц, косвенно определена дефиниция хозяйственной деятельности, перенесены из ГК Украины отдельные нормы по правовому регулированию отношений в сфере хозяйствования без определения принципов, методов, способов и средств такого правового регулирования.

При этом эквивалентный заменитель правового регулирования отношений коммерческой и некоммерческой деятельности в Украине не предоставляется» - подчеркнуто в заключении.

По мнению ГЮУ ВР, отдельные положения законопроекта могли бы найти свое отражение в Гражданском кодексе и ХК в контексте обновления правового регулирования отношений в сфере хозяйствования. «Однако в этом случае следует учитывать, что отмена единого кодифицированного акта, которым урегулирован вопрос о правовом хозяйственном (экономическом) порядке в Украине, который формируется на основе оптимального сочетания рыночного саморегулирования экономических отношений субъектов хозяйствования и государственного регулирования макроэкономических процессов, исходя из конституционной требования ответственности государства перед человеком за свою деятельность и определение Украины как суверенного и независимого, демократического, социального, правового государства нецелесообразно осуществлять путем распыления только части текста такого кодифицированного акта по отдельным частям других законодательных актов» - говорится в документе.

«Не возражая вообще против обновления и совершенствования правового регулирования, предусмотренного ХК Украины, отмечаем, что не усматривается целесообразным распыление норм по правовому регулированию, в частности, коммерческой и некоммерческой деятельности в различных законодательных актах, поскольку такой подход неоднозначен с точки зрения обеспечения системности законодательства Украины.

Соответственно, законопроектом предусмотрено исключительно формально-фрагментарное правовое регулирование отдельных общественных отношений в сфере хозяйствования, следовательно, это вполне вероятно может привести к тому, что это будет закон непредсказуемых последствий.

Законопроектом предусмотрен несистемный и незавершенный механизм правового регулирования общественных отношений в сфере хозяйствования. Отсутствие единого нормативного акта, который бы устанавливал основные принципы такого правового регулирования, несет угрозу экономической стабильности и экономической безопасности Украины, что в условиях действия правового режима военного положения в Украине недопустимо» - подчеркнуто в заключении ГЮУ ВР.

Ниже приводим заключение Главного юридического управления.

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