Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

«Закон непредсказуемых последствий»: Главное юридическое управление парламента перечислило риски законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

18:24, 28 октября 2024
По результатам юридической экспертизы указываем на несоответствие его положений Конституции Украины, не согласование с законами и не учет в положениях законопроекта юридических позиций КСУ – указывает ГЮУ ВР.
«Закон непредсказуемых последствий»: Главное юридическое управление парламента перечислило риски законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса
Источник фото: Верховная Рада Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном юридическом управлении Верховной Рады проведена юридическая экспертиза подготовленного Комитетом по вопросам экономического развития к рассмотрению во втором чтении законопроекта №6013 об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц.

Напомним, этот законопроект предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

«По результатам юридической экспертизы указываем на несоответствие его положений Конституции Украины, не согласование с законами Украины и не учет в положениях законопроекта юридических позиций Конституционного Суда Украины» - указывает ГЮУ ВР.

«Довольно догматично выглядит и отсутствие в законопроекте легитимной цели, с которой признается утратившим силу Хозяйственный кодекс Украины, который регулирует отдельную и самостоятельную сферу общественных отношений и имеет предмет правового регулирования, в отличие от предлагаемого к рассмотрению законопроекта.

Положения законопроекта предусматривают только определение отдельных форм юридических лиц, косвенно определена дефиниция хозяйственной деятельности, перенесены из ГК Украины отдельные нормы по правовому регулированию отношений в сфере хозяйствования без определения принципов, методов, способов и средств такого правового регулирования.

При этом эквивалентный заменитель правового регулирования отношений коммерческой и некоммерческой деятельности в Украине не предоставляется» - подчеркнуто в заключении.

По мнению ГЮУ ВР, отдельные положения законопроекта могли бы найти свое отражение в Гражданском кодексе и ХК в контексте обновления правового регулирования отношений в сфере хозяйствования. «Однако в этом случае следует учитывать, что отмена единого кодифицированного акта, которым урегулирован вопрос о правовом хозяйственном (экономическом) порядке в Украине, который формируется на основе оптимального сочетания рыночного саморегулирования экономических отношений субъектов хозяйствования и государственного регулирования макроэкономических процессов, исходя из конституционной требования ответственности государства перед человеком за свою деятельность и определение Украины как суверенного и независимого, демократического, социального, правового государства нецелесообразно осуществлять путем распыления только части текста такого кодифицированного акта по отдельным частям других законодательных актов» - говорится в документе.

«Не возражая вообще против обновления и совершенствования правового регулирования, предусмотренного ХК Украины, отмечаем, что не усматривается целесообразным распыление норм по правовому регулированию, в частности, коммерческой и некоммерческой деятельности в различных законодательных актах, поскольку такой подход неоднозначен с точки зрения обеспечения системности законодательства Украины.

Соответственно, законопроектом предусмотрено исключительно формально-фрагментарное правовое регулирование отдельных общественных отношений в сфере хозяйствования, следовательно, это вполне вероятно может привести к тому, что это будет закон непредсказуемых последствий.

Законопроектом предусмотрен несистемный и незавершенный механизм правового регулирования общественных отношений в сфере хозяйствования. Отсутствие единого нормативного акта, который бы устанавливал основные принципы такого правового регулирования, несет угрозу экономической стабильности и экономической безопасности Украины, что в условиях действия правового режима военного положения в Украине недопустимо» - подчеркнуто в заключении ГЮУ ВР.

Ниже приводим заключение Главного юридического управления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон хозяйственный кодекс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюджетный комитет одобрил к первому чтению проект бюджета на 2025 год

Рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2025 год планируется в первом чтении на текущую неделю.

Бюджетный комитет поддержал увеличение прокурорам в 2025 году прожиточного минимума для расчета окладов с 1600 грн до 2102 грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат до 2102 грн и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

«Закон непредсказуемых последствий»: Главное юридическое управление парламента перечислило риски законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

По результатам юридической экспертизы указываем на несоответствие его положений Конституции Украины, не согласование с законами и не учет в положениях законопроекта юридических позиций КСУ – указывает ГЮУ ВР.

Дело судей Апелляционной палаты ВАКС поставили на паузу – в Совете правосудия решили подождать еще

В рассмотрении дисциплинарного дела судей Апелляционной палаты ВАКС вновь объявлен перерыв.

Минфин работает над изменением механизма зачисления налога на доходы физлиц, но есть проблемы с данными о численности населения

Проблемой является отсутствие актуальных данных о численности населения в общинах, что является определяющим для любой модели зачисления НДФЛ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду