На Ровенщине на заводе по утилизации нашли тело львицы – в зоопарке заявили, что причина смерти – старость

В Костополе на заводе по утилизации нашли тело львицы Дины.

Источник фото: Ровенский зоопарк

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», в городе Костополь Ровенской области на территории завода по утилизации отходов нашли тело мертвого льва. В Ровенском зоопарке сообщили, львица по имени Дина умерла от старости и была отправлена на утилизацию согласно установленным правилам.

Снимок тела животного появился в соцсетях 27 октября. Полиция начала проверку обстоятельств смерти львицы. По предварительной информации, смерть наступила из-за онкологического заболевания.

Дина, африканская львица, жила в Ровенском зоопарке с 2009 года, куда ее привезли уже взрослой.

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