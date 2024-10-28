На Рівненщині на заводі з утилізації знайшли тіло левиці – у зоопарку заявили, що причина смерті – старість

У Костополі на заводі з утилізації знайшли тіло левиці Діни.

Джерело фото: Рівненський зоопарк

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у місті Костопіль на Рівненщині на території заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева. У Рівненському зоопарку повідомили, левиця на ім’я Діна померла від старості та була відправлена на утилізацію згідно з установленими правилами.

Знімок тіла тварини з'явився в соцмережах 27 жовтня. Поліція розпочала перевірку обставин смерті левиці. За попередньою інформацією, смерть настала через онкологічне захворювання.

Діна, африканська левиця, жила в Рівненському зоопарку з 2009 року, куди її привезли вже дорослою.

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