У чотирьох районах Києва прибрали стихійні звалища, фото

У Дарницькому районі провели дві толоки та прибрали територію біля озера Жандарка.

У столиці прибрали масові скупчення сміття у чотирьох районах. Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва.

У Деснянському районі ліквідували масове скупчення смітття. У Дніпровському – прибрали територію біля зупинки електрички «Русанівка», а саме очистили її від сміття, гілля та побутових відходів. У Святошинському районі вивезли значне скупчення старих шин, які протягом довгого часу псували зовнішній вигляд. Крім цього, по Берестейському проспекту ліквідовано скупчення сміття. А Дарницькому районі провели дві толоки та прибрали територію біля озера Жандарка.

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