Які вироки виносять суди громадянам, які повідомляють про роботу ТЦК у соцмережах

Як вказують суди у вироках, публікація в соцмережах місць розміщення ТЦК призводить до зменшення кількості мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних і зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військові частини за мобілізаційним планом.

Фото: 0532 сайт міста Полтави

Зйомка роботи працівників ТЦК і розміщення відповідного відео у соціальних мережах загрожує позбавленням волі, як і повідомлення про місця розташування ТЦК. «Судово-юридична газета» проаналізувала, які вироки виносять по таких справах суди.

У вироку від 13 серпня 2024 року по справі № 643/4541/24 Московський районний суд Харкова вказав, що обвинувачений, «будучи обізнаним про те, що діяльність ТЦК по здійсненню мобілізаційних заходів викликала широкий резонанс у суспільстві, в тому числі і серед осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації або не виявляють бажання бути призваними, а у соціальних мережах виник посилений попит на поширення інформації про діяльність ТЦК, вирішив скоїти перешкоджання, спрямовані на створення перепон у законній діяльності ТЦК під час здійснення ними призову мобілізаційного ресурсу на військову службу в особливий період».

Так, обвинувачений відшукав телеграм-канал, присвячений роботі ТЦК, кількість підписників якого складала на той час більше 62 тисяч осіб.

Чоловік приєднався до підписників телеграм-каналу з метою подальшого розміщення коментарів до публікацій щодо місць знаходження представників ТЦК, які здійснювали свою діяльність на території Харкова та прилеглих до міста районів Харківської області.

Чоловіку поставили у вину, що він доводив інформацію про детальні адреси, за якими перебувають працівники ТЦК під час мобілізації, фотографії та відеозаписи, «чим надавав допомогу особам, які ухиляються або іншим чином порушують правила військового обліку, в уникненні отримання відповідних повісток». Таким чином, як вказав суд, чоловік створив передумови для того, щоб особи могли уникнути призову на військову службу.

Разом з тим, чоловік уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Тож, суд визнав його винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 114-1 КК та призначив покарання 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Поклав на засудженого обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації. Також суд застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону iPhone 11 у власність держави.

За обставинами іншого вироку від 5 червня 2023 року по справі №753/6889/23 Дарницький районний суд Києва встановив, що чоловік здійснював адміністрування Telegram-каналу, де поширював інформацію щодо форм та методів здійснення мобілізаційних заходів на території Києва, а також фотографії та відеозаписи, на яких зображені військовослужбовці ТЦК і документи, які, вручалися особам, щодо яких проводиться заходи забезпечення комплектування ЗСУ, чим надавав допомогу в уникненні отримання відповідних повісток.

Про нові публікації на вказаному каналі автоматично повідомлялися 2600 його підписників, а усі публікації вказаного каналу були доступними для усіх зареєстрованих користувачів додатку Telegram та усім користувачам Telegram, незалежно від реєстрації на каналі.

Зокрема, задля допомоги ухилянтам від отримання оповіщення він використовував фрази «по можливості, не заїжджайте», «будьте обережні» або інші схожі фрази, «що дискредитують роботу ТЦК».

Згідно відповідей Святошинського, Подільського, Печерського, Деснянського, Шевченківського, Солом`янського, Дарницького, Оболонського, Дніпровського ТЦК, поширення інформації щодо місця перебування ТЦК під час виконання останніми мобілізаційних заходів призводять до розкриття форм та методів виконання мобілізаційного плану на території Києва, зриву мобілізаційних заходів, а також призводять до підриву авторитету у суспільстві.

Як вказав суд у вироку, такі дії чоловіка призводять «до зменшення кількості мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військові частини за мобілізаційним планом».

В цій справі суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, за яким останнього визнано винуватим за ч. 1 ст. 114-1 КК та призначено йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. На підставі ст.75 КК чоловіка звільнено від відбування призначеного прокарання з випробуванням, якщо він протягом 2 років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки.

Суворовський районний суд Одеси 16 липня 2024 року по справі №523/10078/24 виніс вирок чоловіку, який розповсюджував у Тelegram-каналі, на який підписано 480 учасників, повідомлення з фотознімками та відеофайлами.

Як вказано у вироку суду, в цих повідомленнях «міститься інформація про дати і місце проведення ТЦК заходів з оповіщення людських мобілізаційних ресурсів, що стали йому відомі за невстановлених досудовим розслідуванням обставин».

Також він публікував відео мобілізації.

«Розповсюдження інформації про місця проведення мобілізаційних заходів призведе до зменшення людських мобілізаційних ресурсів, внаслідок надання військовозобов`язаним інформації про місця оповіщення» - вказано у вироку.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 КК та призначив йому покарання у виді позбавлення волі 5 років. На підставі ст. 75 КК звільнив від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 2 роки. Також застосував конфіскацію у власність держави мобільного телефону марки Iphone15 Pro Max з і системного блоку.

Малиновський районний суд Одеси у вироку від 12 вересня 2024 року по справі №521/12939/24 вказав, що чоловік на відеохостингу «ТікТок» 17 травня 2024 року розмістив та поширив відеозаписи, які він самостійно зняв та на яких відображається факт та місце проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК.

Зазначену публікацію переглянула значна кількість осіб, які відреагували лайками, прокоментувало 557, зберегли 541.

Крім того, 28.05.2024 він знов поширив відео з ТЦК, яке переглянула значна кількість осіб які відреагували лайками, прокоментувало 54, зберегли 19.

Разом з тим, між ним і прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. За цією угодою чоловіку за ч. 1 ст. 114-1 КК призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Відповідно до ст.75 КК звільнили від відбування покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 рік. Також застосували спеціальну конфіскацію у власність держави засобів та знаряддя вчинення злочину, а саме мобільного телефону марки «Apple iPhone 11 Pro Max».

В іншому вироку від 25 квітня 2024 року по справі №758/4801/24 Подільський районний суд Києва вказав, що чоловік у січні 2024 року зареєстрував обліковий запис на відеохостингу YouTube, на який підписано 55,6 тисяч користувачів мережі. Там він регулярно публікував записи стосовно місць розміщення ТЦК.

В цій справі також було укладено угоду про визнання винуватості, призначено чоловіку покарання 5 років позбавлення волі, звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Подільський районний суд Києва у вироку від 6 серпня 2024 року по справі № 758/6143/24 зазначив, що чоловік зареєстрував обліковий запис у соціальній мережі ТікТок. Там він опублікував відеозапис, де йшлося про організований ТЦК блокпост.

В цій справі також було затверджено угоду від 20 травня 2024 року про визнання винуватості між прокурором Київської міської прокуратури та обвинуваченим. Призначено узгоджене сторонами покарання за ч. 1 ст. 114-1 КК у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Автор: Наталя Мамченко

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