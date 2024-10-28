Низькі зарплати прокурорів та суддів штовхають до хабарів, але і високі не дають жодних гарантій, – депутат Київради

Низькі зарплати змушують суддів шукати додаткові доходи, — Леонід Ємець.

Джерело фото: Big Kyiv

Депутат Київради Леонід Ємець заявив, що низька зарплата прокурорів та суддів спонукає їх до корупційних дій. Він зазначив, що обмежені доходи змушують цих фахівців шукати додаткові джерела фінансування для утримання сім'ї, що підвищує ризик хабарництва.

«Що в судді, що в прокурора, якщо в нього зарплата невелика і спонукає його постійно думати про те, де взяти гроші прокормити родину, ще на щось, він постійно живе в такому, знаєте, відчутті, що йому щось десь можна хапнуть і вирішити свої проблеми. Тому якщо дати зарплату високу – як мінімум примусу до хабарництва в нього не буде. Але це не означає, що він від нього відмовиться», — зазначив Ємець.

Він також згадав ситуацію з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим, чия зарплата становила 10 тисяч доларів, депутат підкреслив, що навіть при високих доходах корупційні дії можуть залишатися в суспільстві.

«Висока зарплата – це не гарантія, того що він не буде хабарником. Але відсутність високої зарплати у людей, які приймають рішення про мільйони гривень, – це майже гарантія того, що він стане хабарником», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.