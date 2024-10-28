Низкие зарплаты прокуроров и судей толкают к взяткам, но и высокие не дают никаких гарантий, - депутат Киевсовета

Низкие зарплаты заставляют судей искать дополнительные доходы, – Леонид Емец.

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Депутат Киевсовета Леонид Емец заявил, что низкая зарплата прокуроров и судей побуждает их к коррупционным действиям. Он отметил, что ограниченные доходы заставляют этих специалистов искать дополнительные источники финансирования для содержания семьи, что повышает риск взяточничества.

«Что у судьи, что у прокурора, если у него зарплата небольшая и побуждает его постоянно думать о том, где взять деньги прокормить семью, еще на что-то, он постоянно живет в таком, знаете, ощущении, что ему что-то где-то можно хапнуть и решить свои проблемы. Поэтому если дать зарплату высокую - как минимум принуждения к взяточничеству у него не будет. Но это не значит, что он от него откажется», - отметил Емец.

Он также вспомнил ситуацию с экс-главой Верховного Суда Всеволодом Князевым, чья зарплата составляла 10 тысяч долларов, депутат подчеркнул, что даже при высоких доходах коррупционные действия могут оставаться в обществе.

«Высокая зарплата - это не гарантия, того что он не будет взяточником. Но отсутствие высокой зарплаты у людей, которые принимают решения о миллионах гривен, - это почти гарантия того, что он станет взяточником», - добавил он.

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