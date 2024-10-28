В Киеве ремонтируют эскалаторы между станциями Майдан Незалежности и Крещатик

Закончить капитальный ремонт оборудования планируют до конца этого года.

Источник фото: киевский метрополитен

В переходе между станциями «Майдан Незалежности» – «Крещатик» идет поочередный капитальный ремонт эскалаторов.

Как отметили в КГГА по информации киевского метрополитена, специалисты уже капитально отремонтировали эскалатор №4 и приступили к аналогичным работам на эскалаторе №3. Закончить капитальный ремонт оборудования планируют до конца этого года.

Сообщается, что с наступлением холодов учащаются остановки эскалаторов из-за попадания личных вещей. В основном специалисты высвобождают такие вещи: шарфы, ремни, подолы длинной одежды, пальто и т.д. Поэтому пассажиров просят внимательно следить за вещами, чтобы избежать подобных ситуаций.

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