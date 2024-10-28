В Укргидрометцентре рассказали, что подготовила погода в последние дни октября

Укргидрометцентр сообщил, где еще задержится тепло в ближайшие дни.

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В Украине 29 октября без осадков, лишь по крайнем западе страны днем ​​небольшой дождь. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам метеорологов, ночью и утром в западных, восточных областях и в Приазовье туман; температура ночью 2-7° тепла, на юге страны до 10°, днем ​​9-14°, в Закарпатье, Одесщине и в Крыму до 18°.

В среду, 30 октября, в западных областях, в четверг, 31 октября, в Украине, кроме южной части, небольшой дождь.

Температура ночью 4-9°, в восточных областях, 30 октября в Украине, кроме запада и Крыма, 0-5° тепла, днем ​​8-15°.

Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с.

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