ВПЛ в Винницкой и Днепропетровской областях получат денежную помощь на аренду жилья

Проект помощи ВПЛ продлится шесть месяцев.

Источник фото: mrpl.city

В Винницкой и Днепропетровской областях внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить денежную помощь на аренду жилья. Проект, который продлится шесть месяцев, направлен на поддержку семей ВПЛ в принимающих общинах, а сбор данных для получения материальной помощи в 2024 году осуществляет БФ «Право на защиту» при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Помощь предназначена для семей, которые были вынуждены покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года и еще не получали денежной помощи на аренду жилья от международных организаций. Среди категорий населения, которые могут получить поддержку, - ВПЛ, проживающие во временных местах проживания (МТП) с возможностью оплаты частной аренды после завершения программы, а также те, кто под угрозой выселения.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету по ссылке. В случае положительного решения после заполнения анкеты участников пригласят на собеседование для подтверждения предоставленных ответов и документов.

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии 0 800 750 104 или отправив запрос на электронную почту [email protected].

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