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Чтобы создать на придомовой территории пандус, необходимо согласие совладельцев дома – Верховный Суд

17:08, 28 октября 2024
КГС ВС заключил, что для создания на придомовой территории определенных объектов (в частности, бетонной лестницы, пандуса из бетона, брусчатки, прилегающей к лестнице) необходимо согласие его совладельцев.
Чтобы создать на придомовой территории пандус, необходимо согласие совладельцев дома – Верховный Суд
Источник фото: naiu.org.ua
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Право общей собственности многоквартирного дома осуществляется совладельцами по их согласию, а потому создание на придомовой территории определенных объектов (в частности, бетонной лестницы, пандуса из бетона, брусчатки, прилегающей к лестнице) требует согласования с его совладельцами.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда. Постановление от 14 августа 2024 года по делу № 442/1888/23 (производство № 61-7526св24).

Позивач є власником квартири в багатоквартирному будинку. Відповідач без отримання згоди співвласників реконструював власну квартиру під лікувально-профілактичний заклад і влаштував на прибудинковій території вхід до неї, демонтував клумбу, натомість вистелив бруківку й змонтував сходи та пандус до квартири. Відповідач створив позивачеві перешкоди в користуванні прибудинковою територією їхнього житлового будинку, а також вільного доступу до підвальних приміщень, які розташовані праворуч від встановлених сходів і пандуса відповідача. Позивач просив суд зобов’язати відповідача демонтувати самовільно збудовані споруди та відновити до попереднього стану земельну ділянку.

Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову.

КЦС ВС скасував попередні рішення, ухвалив нове рішення, зобов’язавши за рахунок відповідача привести спірний об’єкт до попереднього стану шляхом знесення збудованих споруд, і зробив такі правові висновки.

Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку (ч. 2 ст. 382 ЦК України).

Використання прибудинкової території має відбуватися за її призначенням; створення на прибудинковій території певних об’єктів (зокрема бетонних сходів, пандуса з бетону, бруківки, що прилягає до сходів та пандуса) має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку; право спільної власності багатоквартирного будинку здійснюється співвласниками за їхньою згодою, а тому створення на прибудинковій території певних об’єктів вимагає погодження зі співвласниками.

Суди не звернули уваги, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку (частини 2, 3 ст. 42 ЗК України).

Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками; земельна ділянка належить співвласникам житлового будинку на праві спільної сумісної власності, яка разом із загальним майном і допоміжними приміщеннями є майном співвласників, які визначають порядок його використання.

Реалізація співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Співвласники зобов’язані, зокрема, використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням (п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Отже, земля, на якій відповідач збудував спірні об’єкти, є прибудинковою територією і призначена для розміщення та обслуговування житлового будинку й належних до нього будівель і споруд та має задовольняти інтереси всіх мешканців цього будинку; спірні об’єкти створені на прибудинковій території без погодження зі співвласниками.

За таких обставин добудовані об’єкти підлягають знесенню.

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