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ВПО у Вінницькій та Дніпропетровській областях отримають грошову допомогу на оренду житла

07:36, 29 жовтня 2024
Проект допомоги ВПО триватиме шість місяців.
ВПО у Вінницькій та Дніпропетровській областях отримають грошову допомогу на оренду житла
Джерело фото: mrpl.city
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В Вінницькій і Дніпропетровській областях внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Проект, що триватиме шість місяців, спрямований на підтримку родин ВПО у приймаючих громадах, а збір даних для отримання матеріальної допомоги у 2024 році здійснює БФ «Право на захист» за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Допомога призначена для родин, які були змушені залишити свої домівки після 24 лютого 2022 року та ще не отримували грошової допомоги на оренду житла від міжнародних організацій. Серед категорій населення, які можуть отримати підтримку, – ВПО, що проживають у тимчасових місцях проживання (МТП) з можливістю сплати приватної оренди після завершення програми, а також ті, хто під загрозою виселення.

Для участі в проекті необхідно заповнити анкету за посиланням. У разі позитивного рішення після заповнення анкети учасників запросять на співбесіду для підтвердження наданих відповідей і документів.

Додаткову інформацію можна отримати за гарячою лінією 0 800 750 104 або надіславши запит на електронну пошту [email protected].

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Дніпро Вінниця ВПО

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