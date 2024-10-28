В Укргідрометцентрі розповіли, що підготувала погода в останні дні жовтня

Укргідрометцентр повідомив, де ще затримається тепло найближчими днями.

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В Україні 29 жовтня без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами метеорологів, вночі та вранці в західних, східних областях та Приазов'ї туман; температура вночі 2-7° тепла, на півдні країни до 10°, вдень 9-14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 18°.

У середу, 30 жовтня, у західних областях, в четвер, 31 жовтня, в Україні, крім південної частини, невеликий дощ.

Температура вночі 4-9°, у східних областях, 30 жовтня в Україні, крім заходу та Криму, 0-5° тепла, вдень 8-15°.

Вітер північно-західний та західний, 5-12 м/с.

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