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У Києві ремонтують ескалатори між станціями Майдан Незалежності та Хрещатик

23:34, 28 жовтня 2024
Закінчити капітальний ремонт обладнання планують до кінця цього року.
У Києві ремонтують ескалатори між станціями Майдан Незалежності та Хрещатик
Джерело фото: київський метрополітен
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У переході між станціями «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» триває почерговий капітальний ремонт ескалаторів.

Як зазначили у КМДА за інформацією київського метрополітену, фахівці вже капітально відремонтували ескалатор № 4 та розпочали аналогічні роботи на ескалаторі № 3. Закінчити капітальний ремонт обладнання планують до кінця цього року.

Повідомляється, що з настанням холодів частішають зупинки ескалаторів через потрапляння особистих речей. Здебільшого фахівці вивільняють такі речі: шарфи, паски, подоли довгого одягу, пальта тощо. Через це пасажирів просять уважно слідкувати за речами, аби уникнути подібних ситуацій.

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Київ

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