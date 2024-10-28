У Києві ремонтують ескалатори між станціями Майдан Незалежності та Хрещатик

Закінчити капітальний ремонт обладнання планують до кінця цього року.

Джерело фото: київський метрополітен

У переході між станціями «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» триває почерговий капітальний ремонт ескалаторів.

Як зазначили у КМДА за інформацією київського метрополітену, фахівці вже капітально відремонтували ескалатор № 4 та розпочали аналогічні роботи на ескалаторі № 3. Закінчити капітальний ремонт обладнання планують до кінця цього року.

Повідомляється, що з настанням холодів частішають зупинки ескалаторів через потрапляння особистих речей. Здебільшого фахівці вивільняють такі речі: шарфи, паски, подоли довгого одягу, пальта тощо. Через це пасажирів просять уважно слідкувати за речами, аби уникнути подібних ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.