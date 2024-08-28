ВАКС розпочав розгляд по суті у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

Антикорсуд розпочав дослідження матеріалів, наданих стороною обвинувачення.

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті у справі колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У судовому засідання прокурор оголосив обвинувальний акт, після чого сторони виступили зі вступними промовами.

Також суд розпочав дослідження матеріалів, наданих стороною обвинувачення.

Наступне засідання у справі призначено на 9 вересня на 10:00.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді.

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